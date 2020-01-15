Oğulcan Engin 'Ebru Şahin ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt verdi
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filmlerinin galası dün akşam yapıldı. Galaya katılanlar arasında Oğulcan Engin de vardı.
Oğulcan Engin, oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
"Annem o kadar çok açıkla yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi. Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok."
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