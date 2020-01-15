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Haber Giriş: 15.01.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Oğulcan Engin 'Ebru Şahin ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt verdi

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Oğulcan Engin 'Ebru Şahin ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt verdi

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filmlerinin galası dün akşam yapıldı. Galaya katılanlar arasında Oğulcan Engin de vardı.

Oğulcan Engin, oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

"Annem o kadar çok açıkla yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi. Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok."

Oğulcan Engin 'Ebru Şahin ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt verdiCem Yılmaz'ın 'Karakomik' filmlerinin galası dün akşam yapıldı. Galaya katılanlar arasında Oğulcan Engin de vardı. Oğulcan Engin, oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
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