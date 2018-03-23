Oğluyla sahnede
PİYANİST Anjelika Akbar, Anne Bebek Sağlığı Vakfı’nın düzenlediği yardım konserinde sahneye çıktı.
Sanatçı, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde seyirciye bir sürpriz yaptı. Akbar, konserin ikinci bölümüne geçmeden 10 yaşındaki oğlu Timur’u sahneye davet etti.
Timur’un elektrogitar çaldığını belirten Anjelika Akbar, onunla birlikte doğaçlama bir performans sundu. Anne oğul uzun süre alkışlandı.
Anjelika Akbar piyano çalarken, oğlu Timur da gitarıyla ona eşlik etti.
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