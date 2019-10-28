Ofsayta götüren kemer
Coco Chanel’den Meryem Uzerli’nin durumunu özetleyen bir alıntı: “Evden çıkmadan aynaya bakın ve bir aksesuvarınızı çıkarın.”
Meryem Uzerli’nin oluşturmaya çalıştığı konsept aslında güzel.
İspanyol paça sezon trendlerinden.
Kravat ve büstiyer uyumu da hoş, modern saç kesimine yakışmış.
Ancak belindeki anlamsız kemer işi bozuyor.
Alt kısmındaki garip dantel detayıyla son derece kalitesiz duruyor. Kombinin tüm havasını tek bir hamleyle bozmuş.
Gol olacakken ofsayta düşmek böyle bir şey...
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