Ödül kazanamadım diye çok ağladım
HÜLYA Koçyiğit, Emre Turanlı Fikir Sanat tarafından düzenlenen 3. Çocuk Sinemacılar Festivali’nin galasına katıldı.
Piazza AVM’nin sinema salonunda önceki gün yapılan galada “En iyi oyuncu” seçilen kız çocuklarına ödüllerini veren usta oyuncu, kazanamayan öğrencileri teselli etmeyi ihmal etmedi. Koçyiğit, “Ödül alamayan arkadaşlarınız hiç ağlamasınlar, ben de vaktiyle ‘neden ödül kazanamadım’ diye çok gözyaşı döktüm. Bu sene kazanamadıysanız seneye bir başka karakterle kazanabilirsiniz” dedi.
Törende geçen sene vefat eden Kelebek yazarı Ayşe Aral’ın adını taşıyan özel ödül de verildi.
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