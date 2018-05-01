O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı
Pınar Altuğ'un Instagram’da paylaştığı fotoğrafa gelen yorum oyuncuyu kızdırdı.
Köpeğinin fotoğrafını “Lokumum” notuyla Instagram’da paylaşan Pınar Altuğ, bir takipçisinin “Köpeğinize ayırdığınız vakti biraz da kızınız için harcayın” yorumuna çok sinirlendi. Pınar Altuğ, “Allah'ım sen bana sabır ver” diyerek tepkisini dile getirdi.
Oyuncu, aynı fotoğrafın altına gelen 'Lütfen o Minnakı bana verir misiniz? Lütfen' yorumuna ise; 'Sanki bakkaldan sakız almışım da onu istiyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz ya!' diyerek cevap verdi.
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