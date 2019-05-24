O villada miras keşfi
2017’de vefat eden Akşit Togay’ın ABD’de yaşayan oğlu Berdan Togay, mirastan düşen payını almak için üvey annesi Nazan Öncel’e dava açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Öncel’in oturduğu Kemerburgaz’daki villada keşif yapılıp evin değerinin tespit edilmesine karar verdi. 14 Haziran’da villada keşif yapacak olan bilirkişi, Berdan Togay’a düşen hisseyi de hesaplayacak.
YENİ PROJE Mİ?
Geçtiğimiz gün Sezen Aksu’yla bir araya gelen Nazan Öncel, sürpriz projelerini sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu: “Sürpriz mi desem, albüm mü desem ne desem. Anladınız siz onu.”
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