O Ses Türkiye'den ilk fotoğraf geldi
Çekimlerine başlanılan O Ses Türkiye'den ilk fotoğraf geldi. Beyazıt Öztürk'ün jüride olacağı TV8'de yayınlanan ses yarışmasında Murat Boz'dan bir paylaşım geldi.
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Bu yıl jüri üyelerinde farklı isimler yer alacak.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Çekimleri başlayan O Ses Türkiye'den Murat Boz'dan Beyazıt Öztürk'lü ilk paylaşım geldi...
Murat Boz'un hesabından paylaşılan fotoğrafa bir saat içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte Murat Boz'un paylaşımı:
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