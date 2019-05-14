O şarkı benim!
SAHNEDE “Can Marko” adını kullanan M. Ahmet Yılmazer, Hande Ünsal’ın “Oyna Oyna” adlı eserinin çalıntı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden Yılmazer, Hande Ünsal, Merve Gürbey ve Doğan Müzik’e 20 bin liralık dava açtı.
Avukatı, “Oyna Oyna’nın ismi gibi bestesi de Can Marko’ya ait ‘Oyna’ ile aynıdır. CD’lerin toplatılmasını ve 20 bin lira tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz” dedi.
Mahkeme, yayının durdurulması talebinin reddine karar verdi, dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.
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