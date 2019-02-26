'O konulara hiç girmeyelim'
Altı yıldır küs olan Demet Akalın ile Alişan,'2. Sayfa' programında aralarındaki buzları eritti. Bu durum Alişan'ın yakın arkadaşlarından olan sunucu Ece Erken'i sinirlendirdi. Erken'in sert açıklamalarına Alişan'dan yanıt geldi.
Demet Akalın'la küs olan Ece Erken, Demet Akalın'la barışan yakın dostu Alişan'ı sildi.
Erken, konuyla ilgili olarak, "Duruşsuz bir barış yaptığı için artık Alişan ile görüşmeyeceğim" dedi.
Erken Instagram hesabından, isim vermeden Alişan'ı topa tuttu. İşte ünlü sunucunun paylaşımı: Kim kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa, kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.
Alişan'a, Ece Erken'in sözleri hakkında kısa konuştu. Ünlü şarkıcı, bu konuyla ilgili kendisine gelen sorulara "O konulara hiç girmeyelim" dedi.
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