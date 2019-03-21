O kız ben değilim!
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil muhabirleri kandırmaya çalıştı.
Önceki akşam Akmerkez’de kız arkadaşıyla kahve alırken görüntülenen Yasmin Erbil, fotoğrafları çekilince habercilerin yanına giderek 'Beni niye çektiniz? Herkes beni o kıza benzetiyor. Ama değilim. Gerçekten benziyor muyum?” dedi. Ne yaptıysa başarılı olamayan Yasmin Erbil, “Babam çok iyi, tedavileri devam ediyor” sözleriyle Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi de verdi.
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