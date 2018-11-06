Ziynet Sali o iddialara çok kızdı
Ahmet Kural'ın, şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın geçtiğimiz hafta sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddia edilmişti. Kavganın, Sıla'nın Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı öne sürüldü.
ZİYNET MESAJ ATINCA ÇILDIRDI
Kanal D'deki 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi; o gece de Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü. Sıla darp raporu alıp Kural’ı şikayet etti.
ZİYNET SALİ’DEN TEPKİ
Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin “Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?” sorusuna “saçmalayın” tepkisini gösteren Sali'nin gergin halleri dikkat çekti.
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