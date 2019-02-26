O haberlere çok üzüldüm
İpek Açar, “Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik Projesi”nin ikincisini gerçekleştirdi. Kayahan’ın unutulmaz şarkılarını seslendiren Açar, usta sanatçıyı aldattığı iddialarına da yanıt verdi.
Kayahan’ın unutulmaz şarkılarının senfonik olarak seslendirildiği “Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik Projesi”nin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. İpek Açar’a konserinde ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve Alper Kömürcü’nün kurucusu olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.
KAYAHAN’A SES OLMAYA GAYRET EDİYORUZ
Konser öncesi soruları yanıtlayan İpek Açar, “Elimizden geldiğince onun bıraktıklarına ses ve nefes olmaya gayret ediyoruz” dedi. Açar, Kayahan’ı sevgilisi Alper Kömürcü ile aldattığı iddialarına da yanıt verdi: “Çok üzgünüm. Bir magazin programının canlı yayınına katıldım, Alper Bey’le ne zaman tanıştığımızı sordular. Ben de 2017 yılının mart ayında tanıştığımızı söyledim. ‘İyi ki Doğdun Kayahan Konseri’ni ben senfonik olarak yapmak istedim, İskender Paydaş da beni Alper’le tanıştırdı. Bunu anlattım ama çıkan haberlerde çok çirkin başlıklar attılar. Bir insanı üzmek bu kadar kolay olmamalı. Çok üzgünüm.”
İpek Açar’a gecede sevgilisi Alper Kömürcü’nün kurucusu olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.
Sevgilisi Uğur Akkuş’la konseri izlemeye gelen Ebru Şallı, “Arkadaşlar oğlum Pars çok hastaydı. Çok şükür ki kendini toparladı. Ben ve Uğur, Kayahan şarkılarına bayılıyoruz. Konseri duyunca hemen geldik” dedi.
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