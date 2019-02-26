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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

O haberlere çok üzüldüm

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
O haberlere çok üzüldüm

İpek Açar, “Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik Projesi”nin ikincisini gerçekleştirdi. Kayahan’ın unutulmaz şarkılarını seslendiren Açar, usta sanatçıyı aldattığı iddialarına da yanıt verdi.

Kayahan’ın unutulmaz şarkılarının senfonik olarak seslendirildiği “Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik Projesi”nin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. İpek Açar’a konserinde ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve Alper Kömürcü’nün kurucusu olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

KAYAHAN’A SES OLMAYA GAYRET EDİYORUZ

Konser öncesi soruları yanıtlayan İpek Açar, “Elimizden geldiğince onun bıraktıklarına ses ve nefes olmaya gayret ediyoruz” dedi. Açar, Kayahan’ı sevgilisi Alper Kömürcü ile aldattığı iddialarına da yanıt verdi: “Çok üzgünüm. Bir magazin programının canlı yayınına katıldım, Alper Bey’le ne zaman tanıştığımızı sordular. Ben de 2017 yılının mart ayında tanıştığımızı söyledim. ‘İyi ki Doğdun Kayahan Konseri’ni ben senfonik olarak yapmak istedim, İskender Paydaş da beni Alper’le tanıştırdı. Bunu anlattım ama çıkan haberlerde çok çirkin başlıklar attılar. Bir insanı üzmek bu kadar kolay olmamalı. Çok üzgünüm.”  

O haberlere çok üzüldüm

İpek Açar’a gecede sevgilisi Alper Kömürcü’nün kurucusu olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

O haberlere çok üzüldüm

Sevgilisi Uğur Akkuş’la konseri izlemeye gelen Ebru Şallı, “Arkadaşlar oğlum Pars çok hastaydı. Çok şükür ki kendini toparladı. Ben ve Uğur, Kayahan şarkılarına bayılıyoruz. Konseri duyunca hemen geldik” dedi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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