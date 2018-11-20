'O günleri özlüyorum'
Adını Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla duyuran Duygu Su Gülpınar, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Gülpınar, merak edilenleri canlı yayında anlattı…
Anlaşamadık. Son ilişkim de bitti. Bana hediye ettiği araba üzerime değildi. Ayrılınca geri verdim.
Ali Bey, 10 yaşındaki bir insanla masaya otursa 10 yaşında… 18’le otursa 18…
Ben Ali Ağaoğlu ile yaş farkını hiç hissetmedim. Mutlu ediyordu.
Ali Bey’i özlemedim. Onunla yaşadığımız bir kısım şeyleri özledim.
'3 YIL AYNI ÇATI ALTINDA YAŞADIK'
Ali Ağaoğlu ile 3 yıl aynı çatı altında yaşadık. Ailemle bile o kadar uzun aynı çatı altında yaşamadım.
Telefonla bile konuşmuyoruz. Her şeyimi değiştirdim. Ulaşmak istemez mi, tabii ki ulaşabilir.
Ali Bey işine aşık bir insan. İşiyle evli. Bu bir süre sonra zorlaştırıyor her şeyi.
Eğer beni yine koruyup kollasaydı yine yaşardım bu ilişkiyi.
Ali Bey bana yaş farkını hissetmedi. Aynı imkanlara sahip B kişisi olsaydı muhtemelen bu ilişkiyi yaşayamazdım.
HAYATIM BOYUNCA BABAMA 'NASILSIN' DİYEMEDİM
Babamla aramdaki buzlar erimedi. Bazı şeyler olmayınca olmuyor, zorlamamak lazım.Biz de onarılmaya çalışılan bir şey yok. Olmayacak da…
Ben affetmeyeceğim ki onu. Baba olmak ayrı bir şey, baba olmak çok ayrı bir şey.
Ben dün haberlerde baba kızların bale yaptığını gördün. Bir tane kız çocuğu ‘babamı çok seviyorum çünkü benimle dans ediyor’ dedi.
Ben hayatım boyunca babama ‘nasılsın’ diyemedim. Çünkü beni çok yalnız bıraktı.
Bir kız çocuğu, genç bir kız çocuğu bu kadar yalnız bırakılmamalı.
Arkadaşları babalarına telefon ederken ‘bir insan babasıyla böyle konuşamaz’ derdim Çünkü ben yaşamadım.
Bugün başıma bir hal gelse arayacak babam yok. Bu çok acı…Umarım o da beni affetmez.
Allah herkese hayırlı hayat ve ölümler nasip etsin. Dünyaya faydası dokunan birçok inanı ne yazık ki cennete uğurluyoruz. Dünyaya zarar veren insanlar da ne yazık ki hayatımızda.
"BENİ BABAANNEMLE DEDEM BÜYÜTTÜ"
Hep para pul, lüks hayat çatısı altında nitelendiriliyorum.
Birisi beni koruyup kollasın cebimde 10 lira olsun ya da boğazımda bir yudum olsun çıkarır veririm.
Benim çocukluğum babaannem ve dedemle geçtim. Anne-babam çalışıyordu.
İzmir’de oturduğumuz yerde bale kursu yoktu. Yaz kurslarına yazıldım. Sınavlara gittim geldim. Yine babaannemle büyüttü beni. Çok az onlara kaldım.
Annem beni çok genç yaşta doğurmuş. 17 yaşındaymış… Onu çok seviyorum. O benim arkadaşım.
Babam da çok gençmiş. Sanırım baba olduğunu idrak edemedi, ben öyle yorumluyorum artık…
"76 SAAT UYUMADAN DURULUR MU?"
Ali Bey ile ilişkinin bitmesine karşılıklı karar verdik. Tanıştığımızda da hiçbir şeyim yoktu. Çıkarken de hiçbir şeyim yokum.
Kaburgası kırıldı. 76 saat uyumadan durulur mu? En son bana ‘Su hanım uyumanız gerekiyor’ diyorlardı. ‘Öksürürse ne yaparım’ diyordum. Bunların karşılığı para pul değil ki, duası bana yeter.
Hiç kimseye olduğun gibi yaklaşmayacaksın. Onların dilinden yaklaşacaksın. Çünkü seni anlamıyorlar.
Beni koruyup kollayacaksa, Ali Ağoğlu sıradan biri olsa da onunla ilişki yaşardım.
EVDE OYUN HAMURU NASIL YAPILIR?
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