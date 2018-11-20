'O günleri özlüyorum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'O günleri özlüyorum'
GeriMagazin 'O günleri özlüyorum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
20.11.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

'O günleri özlüyorum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'O günleri özlüyorum'

Adını Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla duyuran Duygu Su Gülpınar, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Gülpınar, merak edilenleri canlı yayında anlattı…

Anlaşamadık. Son ilişkim de bitti. Bana hediye ettiği araba üzerime değildi. Ayrılınca geri verdim.

Ali Bey, 10 yaşındaki bir insanla masaya otursa 10 yaşında… 18’le otursa 18…

Ben Ali Ağaoğlu ile yaş farkını hiç hissetmedim. Mutlu ediyordu.

Ali Bey’i özlemedim. Onunla yaşadığımız bir kısım şeyleri özledim.

O günleri özlüyorum

'3 YIL AYNI ÇATI ALTINDA YAŞADIK'

 Ali Ağaoğlu ile 3 yıl aynı çatı altında yaşadık. Ailemle bile o kadar uzun aynı çatı altında yaşamadım.

Telefonla bile konuşmuyoruz. Her şeyimi değiştirdim. Ulaşmak istemez mi, tabii ki ulaşabilir.

Ali Bey işine aşık bir insan. İşiyle evli. Bu bir süre sonra zorlaştırıyor her şeyi.

Eğer beni yine koruyup kollasaydı yine yaşardım bu ilişkiyi.

Ali Bey bana yaş farkını hissetmedi. Aynı imkanlara sahip B kişisi olsaydı muhtemelen bu ilişkiyi yaşayamazdım.

O günleri özlüyorum

HAYATIM BOYUNCA BABAMA 'NASILSIN' DİYEMEDİM

Babamla aramdaki buzlar erimedi. Bazı şeyler olmayınca olmuyor, zorlamamak lazım.Biz de onarılmaya çalışılan bir şey yok. Olmayacak da…

Ben affetmeyeceğim ki onu. Baba olmak ayrı bir şey, baba olmak çok ayrı bir şey.

Ben dün haberlerde baba kızların bale yaptığını gördün. Bir tane kız çocuğu ‘babamı çok seviyorum çünkü benimle dans ediyor’ dedi.
Ben hayatım boyunca babama ‘nasılsın’ diyemedim. Çünkü beni çok yalnız bıraktı.

Bir kız çocuğu, genç bir kız çocuğu bu kadar yalnız bırakılmamalı.

Arkadaşları babalarına telefon ederken ‘bir insan babasıyla böyle konuşamaz’ derdim Çünkü ben yaşamadım.

Bugün başıma bir hal gelse arayacak babam yok. Bu çok acı…Umarım o da beni affetmez.

Allah herkese hayırlı hayat ve ölümler nasip etsin. Dünyaya faydası dokunan birçok inanı ne yazık ki cennete uğurluyoruz. Dünyaya zarar veren insanlar da ne yazık ki hayatımızda.

O günleri özlüyorum

"BENİ BABAANNEMLE DEDEM BÜYÜTTÜ"

Hep para pul, lüks hayat çatısı altında nitelendiriliyorum.

Birisi beni koruyup kollasın cebimde 10 lira olsun ya da boğazımda bir yudum olsun çıkarır veririm.

Benim çocukluğum babaannem ve dedemle geçtim. Anne-babam çalışıyordu.

İzmir’de oturduğumuz yerde bale kursu yoktu. Yaz kurslarına yazıldım. Sınavlara gittim geldim. Yine babaannemle büyüttü beni. Çok az onlara kaldım.
Annem beni çok genç yaşta doğurmuş. 17 yaşındaymış… Onu çok seviyorum. O benim arkadaşım.

Babam da çok gençmiş. Sanırım baba olduğunu idrak edemedi, ben öyle yorumluyorum artık…

O günleri özlüyorum

"76 SAAT UYUMADAN DURULUR MU?"

 Ali Bey ile ilişkinin bitmesine karşılıklı karar verdik. Tanıştığımızda da hiçbir şeyim yoktu. Çıkarken de hiçbir şeyim yokum.

 Kaburgası kırıldı. 76 saat uyumadan durulur mu? En son bana ‘Su hanım uyumanız gerekiyor’ diyorlardı. ‘Öksürürse ne yaparım’ diyordum. Bunların karşılığı para pul değil ki, duası bana yeter.

 Hiç kimseye olduğun gibi yaklaşmayacaksın. Onların dilinden yaklaşacaksın. Çünkü seni anlamıyorlar.

 Beni koruyup kollayacaksa, Ali Ağoğlu sıradan biri olsa da onunla ilişki yaşardım.

O günleri özlüyorum

EVDE OYUN HAMURU NASIL YAPILIR?

Evde oyun hamuru nasıl yapılır? Çocukların hayal gücünü geliştiren oyun hamurlarını evde yapmaya ne dersiniz?
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'O günleri özlüyorum'

Cebimde sadece 10 lira var, keşke bu yarışmaya katılmasaydım!

Deniz Seki 9 ayda 33 kilo verdi

Oyuncu Ümit Erdim'i çıldırtan yorum!