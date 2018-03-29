'O gülümseme için 8 uçuş yaptım'
EMRE Saygı’nın sunduğu, internette yayınlanan “Hadi Be” programına konuk olan Metin Hara, dünyaca ünlü top model Adriana Lima’yla ilişkisi hakkında konuştu.
Hara, Instagram’da paylaştığı helikopterde Lima’yı öperken çekilmiş fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı:
“O ailevi bir durumdan dolayı çok üzgündü, zor bir dönem yaşıyordu. Onu görmek için cuma sabahı buradan çıkıp yanına gittim, pazar sabahı geri döndüm. Sadece o gülümsemeye tanık olmak için 2.5 günde 8 uçuş yaptım.”
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