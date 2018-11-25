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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.11.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

O gece ışıl ışıl parlamak istiyorum

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
O gece ışıl ışıl parlamak istiyorum

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Pantene ve Hürriyet Grubu işbirliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Genç oyuncu Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran’la birlikte törenin merakla beklenen kategorilerinden “Pantene Yıldızı Parlayanlar” ödülünün sahibi oldu. 9 Aralık’ta yapılacak ödül töreni için hazırlıklara başladığını belirten Saraçoğlu, “Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri olarak kırmızı halıda ve sahnede ışıl ışıl parlamak istiyorum” diyor.

Bu yıl Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri oldunuz. Geçmiş yıllarda kazananları ve onların yaşadıkları dönüşümü biliyoruz. Bu ödülün sizin kariyerinizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

- Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü önceki 3 sene alan tüm isimleri takip etmiştim. Ödülle birlikte hepsinin yıldızının daha da çok parladığını, muhteşem bir dönüşüm geçirdiklerini gördük. Bu sene ödülü alacak isimlerden biri olduğum için çok mutluyum. Bu ödül, benim için de çok güzel bir dönüşüm noktası olacak eminim.

Pantene Yıldızı Parla-yanlar’dan biri olduğunuz haberini nerede, nasıl aldınız?

- Haberi menajerim telefonda verdi, çok sevindim. Daha sonra hemen annemi aradım.

Türkiye’nin en prestijli törenlerinden Pantene Altın Kelebek’te ödül almak için sahneye çıkacak olmak size ne hissettiriyor?

- 45 yıldır Türkiye’nin en başarılı, en sevilen isimlerini taşıyan bir sahnede yer almak benim için çok heyecan verici. Pantene Altın Kelebek, ülkemiz çok değerli bir tören. Ödül alan isimlerden biri olduğum için çok mutluyum. Ödülü aldığımı öğrendiğim andan itibaren hayatımda çok güzel bir dönüşüm başladı ve 9 Aralık gecesi bu dönüşümümü taçlandırmış olacağım.

Tören için hazırlıklara başladınız mı?

- Başlamaz olur muyum, tabii başladım. Gecede mükemmel görünmem gerekiyor. O yüzden kendimi baştan sona bir bakıma aldım. Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri olarak kırmızı halıda ve sahnede ışıl ışıl parlamak istiyorum. Saçlarım, makyajım ve kıyafetimin şimdiye kadar yaptıklarımın en iyisi olmalı.

O gece ışıl ışıl parlamak istiyorum

BU ÖDÜLLE BAKIM RUTİNİM DEĞİŞTİ

Geceye özel hazırlıklar dışında sizin rutin olarak uyguladığınız, olmazsa olmaz güzellik, saç bakım rutinleriniz nelerdir?

- Mesleğim gereği zaten cildime de, saçlarıma da sürekli özen göstermeye çalışıyorum. Her zaman en sağlıklı ve en iyi halimde olmak istiyorum. Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülü ile birlikte bakım rutinim de değişti ve gelişti tabii ki.

Pantene ile bir araya gelip benim saç tipime ve ihtiyaçlarına en uygun ürünleri belirledik. Şampuan ardından düzenli olarak  saç bakım kremi kullanmanın gözle görünür bir fark yarattığını öğrendim.

Düz ve gür saçlarımın güçlerini korumak ve istediğim saç modellerini en güzel şekilde taşıyacak sağlıklı görünümü sağlamak için yeni Pantene Superfood 1 Dakikada Mucize Saç Bakım Kürü’nü haftada bir uygulayarak da saçlarımın en iyi haline dönüşmesine yardımcı oluyorum.

Pantene Altın Kelebek Töreni’nin bu yılki teması dönüşüm. Sizin dönüşüm süreciniz nerede nasıl başladı?

- Dönüşüm benim için daha ödülü almadan başladı aslında.

Şimdiden kendimi geliştirerek her gün, her işte en iyi halimle olmak için çalışıyorum.

Yıllardır çok değerli isimlerin yer aldığı bu ödül töreninde sahneye çıktığımda, bu dönüşüm herkes tarafından görülecektir eminim.

Üçümüzün enerjisi iyi tuttu

Reklam filmi için de Merve Çağıran ve Aslı Bekiroğlu ile bir araya geldiniz. Çekim nasıl geçti?

- Çekimler çok keyifli geçti. Merve ve Aslı ile daha önceden bir tanışıklığımız yoktu. Çekimler sırasında tanışmış olmamıza rağmen üçümüzün enerjisi o kadar iyi tuttu ki, bu kamera karşısına da yansıdı.

Yakında yeni bir dizi projesiyle ekrana dönüyorsunuz. Bu projenin detaylarını sizden dinleyelim...

- “Kardeş Çocukları” adlı dizi yakında başlayacak. Mutlu ve sevdiğim bir ekiple yorucu ama keyifli bir yolculuğa çıkıyorum.

Dizide nasıl bir karakter canlandıracaksınız?

- Dizide canlandırdığım karakter Hayat, 20’li yaşlarında. Annesinin güvenli kollarında, hayata adı gibi sıkı sıkı tutunmuş bir genç kız. Sevgisini de öfkesini de aynı samimiyetle ve yüksek duygularla yaşayan ve hakkını savunan cevval bir karakter.

Film için oyuncu koçuyla çalıştım

◊ “Aşk Bu Mu” adlı filmle de yakında beyazperdede olacaksınız. O nasıl bir film?
- Bu filmde aşk, dram ve macera bir arada. Ben Gülüm karakterini canlandırıyorum. Zorlandığım sahneler oldu ama çok severek oynadım. 15 Aralık’ta vizyona girecek.

◊ Rolünüze nasıl hazırlandınız?
- Ön hazırlık süreci uzun ve verimli geçti. Oyuncu koçuyla çalıştım.

 

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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