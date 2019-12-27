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Haber Giriş: 27.12.2019 - 14:43,Son Güncelleme:/

Kerimcan Durmaz'ın mesajları ortaya çıktı... O fotoğraflardaki Reynmen mi?

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Kerimcan Durmaz'ın mesajları ortaya çıktı... O fotoğraflardaki Reynmen mi?

Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Reynmen ile ilgili şaşırtan bir haber gündeme geldi.

Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a çıplak fotoğraf yolladığı öne sürüldü ve mesajlaşmaya ait olduğu iddia edilen görseller yayınlandı.

Fotoğraflar sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar fotoğraftaki kişinin Reynmen olduğunu söyledi, bazıları ise bu yoruma karşı çıktı.

Reynmen konuyla ilgili Twitter sayfasında "Aynen... Kerimcan'a nude attım aynen... Olay! Haahahahahahhaha" mesajını yayınladı.

Reynmen muhabire saldırdıYoutube üzerinden yayınladığı videolar ile kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Reymen, bir mekan çıkışı kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabiri darp etti. Çocukların yakından takip edip idol olarak gördüğü Reynmen'in saldırısına maruz kalan muhabir, olayla ilgili şikayetçi oldu. Karakolda sorgu altına alınan Reynmen, merkezden çıktıktan sonra ise sergilediği saygısız tavırlarla dikkat çekti
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