Kerimcan Durmaz'ın mesajları ortaya çıktı... O fotoğraflardaki Reynmen mi?
Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Reynmen ile ilgili şaşırtan bir haber gündeme geldi.
Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a çıplak fotoğraf yolladığı öne sürüldü ve mesajlaşmaya ait olduğu iddia edilen görseller yayınlandı.
Fotoğraflar sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar fotoğraftaki kişinin Reynmen olduğunu söyledi, bazıları ise bu yoruma karşı çıktı.
Reynmen konuyla ilgili Twitter sayfasında "Aynen... Kerimcan'a nude attım aynen... Olay! Haahahahahahhaha" mesajını yayınladı.
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