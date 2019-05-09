O davada karar verildi
Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, Fatih'te aracıyla “U” dönüşü yaparken İranlı bir kadının ayağını kırdığı iddiasıyla, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, düşme kararı verildi
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan avukatıyla katıldı.
Duruşmada, müşteki Zahra Yalda'nın şikayetten vazgeçmesini içeren bir dilekçe sunduğu belirtilerek sanık avukatına diyecekleri soruldu.
Sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, olayla ilgili şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.
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