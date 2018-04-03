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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
DHA
03.04.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

O dava sonuçlandı! Bülent Ersoy'a para cezası geldi

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O dava sonuçlandı! Bülent Ersoy'a para cezası geldi

Şarkıcı Lerzan Mutlu’ya yönelik "Ben adamın canlı yayınını basarım" sözü nedeniyle "Tehdit" suçundan yargılanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 5’inci duruşmaya, sanık Bülent Ersoy ve şikayetçi Lerzan Mutlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Şikayetçi Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu, sanık Bülent Ersoy’un pişmanlık sergilemediğini belirterek, caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını gerektiğini söyledi. Sanık Bülent Ersoy’un avukatı Aydın Kuban ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek "Müvekkilimin ünlü bir sanatçı olması aleyhine bir değerlendirme nedeni olamaz" diyerek müvekkilinin beraatini istedi. Bunun üzerine şikayetçi Lerzan Mutlu’nun avukatı tekrar söz alarak "Kastetmek istediğim yargılama aşamasında pişmanlık göstermemesidir. Bu nedenle caydırıcı bir ceza alması gerektiğidir" deyince Ersoy’un avukatı Aydın Kuban, "Müvekkilimizin ’sesimle döverim, bilgimle gömerim’ şeklindeki söylemi alelade bir söylemdir. Bu konunun bu yargılamayı ilgilendirmediğini düşünmekteyiz" dedi.

Avukatların sözlerini tamamlamasının ardından mahkeme kısa bir ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Bülent Ersoy’un "Tehdit" suçunun sübuta erdiğini belirterek 900 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

 

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