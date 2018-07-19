Nusret'i çekeyim derken...
Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaştığı videosuyla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nusret Gökçe videosuyla takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi.
ŞOVU İZLERKEN SANDALYEDEN DÜŞTÜ
Nusret Gökçe'nin et şovu sırasında o anları kaydetmek isteyen müşterisinin yere düşme görüntüsü sosyal medyada olay oldu.
Nusret'i videoya almak isteyen hayranı yere düşer düşmez kalkarak video çekmeye devam etti.
BOZUNTUYA VERMEDİ
Nusret "Durma parçala dedi" notuyla paylaştığı videoda, müşterisi yere düşmesine rağmen şovuna ara vermedi.
Yere düşen adamı garsonlar yerden kaldırdı. Nusret'in hayranı hiç bozuntuya vermeden video çekmeye devam etti.
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