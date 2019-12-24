Nusret’e özel kazak

Üzerinde kendi resminin olduğu özel tasarım kazağıyla dikkat çeken işletmeci, o karenin altına İngilizce şöyle yazdı:

“Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.”