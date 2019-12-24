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24.12.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Nusret’e özel kazak

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Nusret’e özel kazak

TUZ dökme (saltbae) hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Bağdat Caddesi’nde hizmete giren yeni dükkânı Saltbae Caddebostan’da çektirdiği bu fotoğrafı Instagram’ında paylaştı.

Üzerinde kendi resminin olduğu özel tasarım kazağıyla dikkat çeken işletmeci, o karenin altına İngilizce şöyle yazdı:

“Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.”

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