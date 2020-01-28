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Haber Giriş: 28.01.2020 - 13:47,Son Güncelleme:/

Nusret Gökçe, Elazığ için yapacağı yardım miktarını açıkladı

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Nusret Gökçe, Elazığ için yapacağı yardım miktarını açıkladı

Elazığ’daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından afet bölgesine yardım yağdı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için kolları sıvadı.

Acun Ilıcalı TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı. Ünlü etçi Nusret ise Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı. Nusret bugün sosyal medya hesabından yapacağı bağışın miktarını açıkladı. Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacak.

Nusret Gökçe, Elazığ için yapacağı yardım miktarını açıkladı


Nusret Gökçe, Elazığ için yapacağı yardım miktarını açıkladı
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