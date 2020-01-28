Nusret Gökçe, Elazığ için yapacağı yardım miktarını açıkladı

Acun Ilıcalı TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı. Ünlü etçi Nusret ise Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışladı. Nusret bugün sosyal medya hesabından yapacağı bağışın miktarını açıkladı. Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacak.





