Nurseli İdiz'den 'Seksi bıraktım' diyen Okan Bayülgen'e cevap
Posta Gazetesi'ne röportaj veren Okan Bayülgen, "Seksi tamamen bıraktım ve çok rahatım” açıklamasıyla gündem olmuştu.
Okan Bayülgen'in, "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" şeklindeki sözleri tartışılmaya devam ediyor.
'2. Sayfa' programına konuk olan Nurseli İdiz, magazin manşetlerinden inmeyen "Seksi bıraktım" açıklaması hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.
Nurseli İdiz, "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!" diyerek, ünlü şovmene göndermede bulundu.
Başarılı tiyatrocu, bir süredir TV ekranında uzak kalan Bayülgen için, "Arkadaşımdır, esprilidir, zekidir. Tiyatroda birlikte sahne aldık, oyunculuğu çok iyidir" şeklinde konuştu.
CEVİZLİ BALLI FIRINDA ARMUT | Tüm Mucize Lezzetler Videoları İçin...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle