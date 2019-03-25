Nuri Alço, Burcu Sezginoğlu ile evleniyor
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Nuri Alço, 10 yıldır aşk yaşadığı 35 yaşındaki Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etti
Eğlenmek için gittikleri bir mekanda mikrofonu eline alan Nuri Alço, ''Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın? Ne dersin'' diye sordu. Sahneye çıkarak yüzüğü takan ve 10 yılıdır bu anı beklediğini dile getiren Burcu Sezginoğlu ise ''Evet'' cevabını verdi.
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