Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay kimdir?
Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın 2 aydır aşk yaşadığı Necati Kocabay, son günlerin en çok merak edilen ve konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay kimdir?
42 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Çıkan bu iddialar sonrasında uzun süre sessiz kalan ikiliden Kocabay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşk haberlerini doğrulamıştı.
TR 40 33 Productions'un CEO'su olan Necati Kocabay yapımcıdır. Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Kocabay aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.
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