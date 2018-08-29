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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.08.2018 - 07:29, Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

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Nurgül Yeşilçay'ın İzmir'deki mağazasına haciz iddiası

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablaları ile birlikte İzmir’de açtığı gelinlik mağazasına haciz geldiği iddia edildi. Yeşilçay’ın motosikletine, banka hesaplarına ve tapularına haciz kararı çıktı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablalarıyla birlikte İzmir'de açtığı 'Yeşilçay Moda'ya haciz geldi.

Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay'ın sahibi olduğu 'Yeşilçay Moda' adlı gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı. Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay, yaşananlar sonrasında şok yaşadı. Hacer Yeşilçay, bu durumdan kardeşi Nurgül Yeşilçay'ın haberi olmamasını istese de şirket sahibi ünlü oyuncu olduğu için tansiyon yükseldi.

VİTRİN TOPLANDI

Haciz bildirimi yapılmadan mağazadaki çalışanlar vitrindeki pahalı gelinlikleri topladı, "Bizim değil, yan mağazanın" diyerek dükkandan çıkardı. İcra memuru ve avukatlık bürosu yetkilisi tek tek malları kayıt altına aldı.

Yaşanan tam bu gelişmelerin ardından Nurgül Yeşilçay'a ait olduğu tespit edilen 8 tapu, motosiklet ve banka hesabına haciz işlemi yapılırken, ikamet adresindeki evine de fiili haciz kararı alındı.

2 YILDIR ÖDEMİYOR

Zaman zaman mağazaya gelen ve kataloglarında yer alan Yeşilçay, resmi olarak üzerinde görünen şirket nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, borcu bulunduğu gelinlik imalatçısına ödemeyi iki yıla yakın bir süredir yapmadığı belirtildi. (Yeni Asır)

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