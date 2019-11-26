Nurgül Yeşilçay:Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?
Nurgül Yeşilçay, önceki gün Londra’nın farklı bir yüzüyle tanıştı. Oyuncu, şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı. Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.
Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı. Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" diye tepki gösterdi
Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, Londra'da okuyor..
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