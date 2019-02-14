Nuray Hafiftaş vefat yıldönümünde anılıyor! Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü
Azerbaycan kökenli Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, vefatının birinci yılında sevenleri tarafından anılıyor. Geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Nuray Hafiftaş, müzik yaşamı boyunca 100'e yakın beste ile yaklaşık 20 albüme imza atmıştı. İşte, Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü...
8 Haziran 1964 yılında, o dönem Kars bugün ise Ardahan il sınırları içerisinde yer alan Çıldır'da dünyaya geldi. Azerbaycan kökenli, aşıklık geleneğine sahip bir ailenin kızı olan ve çocukluk yıllarında ailesiyle İstanbul'a yerleşen Hafiftaş, ilkokul eğitimini de İstanbul'da tamamladı.
MÜZİK EĞİTİMİ ALDI
Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde öğrenim gören sanatçı, öğrenciliği sırasında halk müziğinin yanı sıra, Batı müziği ve Türk sanat müziği üzerine de eğitim aldı.
Hafiftaş, üniversite eğitiminin ardından, İstanbul Belediye Konservatuvarının icra heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı ve aynı dönem bir süre İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli olarak çalıştı.
Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu halk müziğindeki tavrını geliştiren ve bağlama eğitimi alan Hafiftaş, bestelerinin bazılarını kendi albümlerinde seslendirirken, bazılarını ise aralarında Kibariye, İzzet Yıldızhan ve Yunus Bülbül'ün bulunduğu birçok ünlü isim yorumladı.
"AHU GÖZLÜM" İLE OYUNCULUĞA ADIM ATTI
Türkiye'de ve yurt dışında birçok konser veren Hafiftaş, 1990'da "Ahu Gözlüm" adlı sinema filminin başrolünde yer alarak oyunculuğa adım attı.
Hafiftaş, 10 yıl aradan sonra 2000 yılında yönetmen koltuğunda Hüseyin Özşahin'in oturduğu "Ozanlar Yaylası" filminin yanı sıra, 2003'te "Oğlum İçin", 2004'te ise "Türkü Filmi" ve "Sen Küçüksün" isimli filmlerde rol aldı.
USTA MÜZİSYENLERLE ÇALIŞTI
Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı Bilal Ercan'la birlikte 2008'de "Çifte Yürek" adlı bir müzik programı da sunan Hafiftaş, müzik hayatı boyunca Zafer Dalgıç, Arif Sağ, İsmail Derker, Osman İşmen ve Metin Özülkü gibi usta müzisyenlerle de çalıştı.
HAYVAN DOSTUYDU
Sanatçı yönü, zarif kişiliği ve eserleriyle büyük bir hayran kitlesi bulunan ve ayrıca hayvan dostu olmasıyla bilinen Hafiftaş, son albümünü 2016'da "İstanbul ve Sen" adıyla çıkardı.
53 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI
Kariyeri boyunca 100'e yakın besteye imza atan ve yaklaşık 20 albüm yapan sanatçı, 2017'de bir operasyon geçirse de kalın bağırsağındaki kanser karaciğerine sıçradı. Hafiftaş, özel bir hastanede uzun süre gördüğü tedavinin ardından geçen yıl 14 Şubat'ta 53 yaşındayken hayatını kaybetti.
CENAZESİ DEVLET TÖRENİ İLE KALDIRILDI
Vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreni düzenlenen usta sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Sanatçının kariyeri boyunca çıkardığı albümleri ise şöyle:
"Asker Mektubu- 1987", "Yaradan Aşkına-1988", "Dön İki Gözüm- 1989", "Dilanım-1990", "Divane Gönlüm-1990", "Turquie Aşık-1991", "Atılmaz Sevda-1991", "Arada Bir -1992", "Dinle-1993", "Şimdi Oldu-1994", "Eline Düştüm- 1996", "Eyvah Gönül- 2000", "Leyli Leyli- 2002", "Sılayı Ver -2005", "Yıllarım-2007", "İstanbul ve Sen-2016"
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