Nuray Hafiftaş vefat yıldönümünde anılıyor! Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNuray Hafiftaş vefat yıldönümünde anılıyor! Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü
GeriMagazin Nuray Hafiftaş vefat yıldönümünde anılıyor! Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
14.02.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Nuray Hafiftaş vefat yıldönümünde anılıyor! Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Hafiftaş vefat yıldönümünde anılıyor! Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü

Azerbaycan kökenli Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, vefatının birinci yılında sevenleri tarafından anılıyor. Geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Nuray Hafiftaş, müzik yaşamı boyunca 100'e yakın beste ile yaklaşık 20 albüme imza atmıştı. İşte, Nuray Hafiftaş'ın hayat öyküsü...

8 Haziran 1964 yılında, o dönem Kars bugün ise Ardahan il sınırları içerisinde yer alan Çıldır'da dünyaya geldi. Azerbaycan kökenli, aşıklık geleneğine sahip bir ailenin kızı olan ve çocukluk yıllarında ailesiyle İstanbul'a yerleşen Hafiftaş, ilkokul eğitimini de İstanbul'da tamamladı.

MÜZİK EĞİTİMİ ALDI

Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde öğrenim gören sanatçı, öğrenciliği sırasında halk müziğinin yanı sıra, Batı müziği ve Türk sanat müziği üzerine de eğitim aldı.

Hafiftaş, üniversite eğitiminin ardından, İstanbul Belediye Konservatuvarının icra heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı ve aynı dönem bir süre İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli olarak çalıştı.

Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu halk müziğindeki tavrını geliştiren ve bağlama eğitimi alan Hafiftaş, bestelerinin bazılarını kendi albümlerinde seslendirirken, bazılarını ise aralarında Kibariye, İzzet Yıldızhan ve Yunus Bülbül'ün bulunduğu birçok ünlü isim yorumladı.

"AHU GÖZLÜM" İLE OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Türkiye'de ve yurt dışında birçok konser veren Hafiftaş, 1990'da "Ahu Gözlüm" adlı sinema filminin başrolünde yer alarak oyunculuğa adım attı.

Hafiftaş, 10 yıl aradan sonra 2000 yılında yönetmen koltuğunda Hüseyin Özşahin'in oturduğu "Ozanlar Yaylası" filminin yanı sıra, 2003'te "Oğlum İçin", 2004'te ise "Türkü Filmi" ve "Sen Küçüksün" isimli filmlerde rol aldı.

USTA MÜZİSYENLERLE ÇALIŞTI

Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı Bilal Ercan'la birlikte 2008'de "Çifte Yürek" adlı bir müzik programı da sunan Hafiftaş, müzik hayatı boyunca Zafer Dalgıç, Arif Sağ, İsmail Derker, Osman İşmen ve Metin Özülkü gibi usta müzisyenlerle de çalıştı.

HAYVAN DOSTUYDU

Sanatçı yönü, zarif kişiliği ve eserleriyle büyük bir hayran kitlesi bulunan ve ayrıca hayvan dostu olmasıyla bilinen Hafiftaş, son albümünü 2016'da "İstanbul ve Sen" adıyla çıkardı.

53 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI

Kariyeri boyunca 100'e yakın besteye imza atan ve yaklaşık 20 albüm yapan sanatçı, 2017'de bir operasyon geçirse de kalın bağırsağındaki kanser karaciğerine sıçradı. Hafiftaş, özel bir hastanede uzun süre gördüğü tedavinin ardından geçen yıl 14 Şubat'ta 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

CENAZESİ DEVLET TÖRENİ İLE KALDIRILDI

Vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreni düzenlenen usta sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının kariyeri boyunca çıkardığı albümleri ise şöyle:

"Asker Mektubu- 1987", "Yaradan Aşkına-1988", "Dön İki Gözüm- 1989", "Dilanım-1990", "Divane Gönlüm-1990", "Turquie Aşık-1991", "Atılmaz Sevda-1991", "Arada Bir -1992", "Dinle-1993", "Şimdi Oldu-1994", "Eline Düştüm- 1996", "Eyvah Gönül- 2000", "Leyli Leyli- 2002", "Sılayı Ver -2005", "Yıllarım-2007", "İstanbul ve Sen-2016"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı

Sıla'yı güldüren soru!

Az daha öpüşüyorduk son anda yırttık

Dağıtmaya çalıştılar ama olmadı