Nuray Hafiftaş'ın durumu ağır

Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

DURUMU ÇOK AĞIR

Ünlü sanatçının yakın arkadaşı Müşerref Akay, az önce hastaneden haber aldıklarını belirterek " Şu an hastane gidiyorum. Yoğun bakıma kaldırmışlar. Durumu çok ağırmış. Çok umutlu konuşmadılar. 'Her şeye hazırlıklı olun' dediler ama Allah'tan umut kesilmez " dedi.

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU

Nuray Hafiftaş zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söylemişti: Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.