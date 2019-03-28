Nur Yerlitaş’tan korkutan fotoğraf – Ünlü modacının hastalığı ve son durumu merak ediliyor
Modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü modacı kafasının sargılı olduğu fotoğrafını, takipçilerinden kısa sürede binlerce yorum gelmesinden dolayı kaldırdı. Nur Yerlitaş’ın hastalığı ve son durumu merak konusu oldu.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlar günler geçiren Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı. "Biraz zaman" notuyla sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra silen Nur Yerlitaş’ın ikinci kez ameliyat olduğu iddia edildi. Söylentiler arasında ünlü modacının bu sefer ameliyatını herkesten gizlediği de var.
Beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş, apar topar ameliyat edilmiş, ameliyat sonrası kemoterapi tedavisi görmüştü.
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