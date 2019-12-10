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Nur Yerlitaş'tan flaş karar!
Bülent Erso’dan Sibel Can’a, Seda Sayan’dan Ajda Pekkan ve Demet Akalın’a kadar birçok ünlü ismi giydiren Nur Yerlitaş, Nişantaşı’ndaki moda evini kapattı.
Günaydın’dan Gökhan Gökduman’ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, ‘Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim’ dedi.
İKİ KEZ AMELİYAT OLDU
Ünlü modacı Nur Yerlitaş beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, ‘dualarla hayatta kaldım’ açıklamasını yapmıştı.
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