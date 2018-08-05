Nur Yerlitaş yarın ameliyat olacak.. İşte Nur Yerlitaş'ın son hali
2017 yılında konulan meme kanseri teşhisinin ardından bir süre müşahede altında tutulan Nur Yerlitaş'ın hastalığı nüksetti. Bir süredir kilo kaybıyla gündemde olan Nur Yerlitaş'a bu kez beyin kanseri teşhisi kondu. Magazin D kameraların kısa bir açıklama yapan Nur Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacağını aktardı.
Geçtiğimiz yıl meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan ve acilen ameliyata alınan Nur Yerlitaş’ın hastalığı nüksetti.
Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu.
Nur Yerlitaş, hastane çıkışında Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.
Ünlü modacı 'Pazartesi ameliyat olacağım' dedi.
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?
Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80’li yılların başlarında İtalya’dan ve Fransa’dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.
2010’da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın’ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan ”Türkan” isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.
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