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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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LEFKE, (DHA)
08.05.2019 - 17:59, Son Güncelleme:

Nur Fettahoğlu: Hasta bir kadını oynamak istiyorum

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Nur Fettahoğlu: Hasta bir kadını oynamak istiyorum

Peyker, Mahidevran Sultan, Umay gibi bir çok karaktere hayat veren oyuncu Nur Fettahoğlu, dizi ve sinema oyuncusu olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, Hasta bir kadını oynamak istiyorum dedi.

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bahar söyleşileri kapsamında, oyuncu Nur Fettahoğlunu konuk etti. Öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Fettahoğlu, söyleşide öğrencilerle oyunculuk deneyimlerini paylaşarak, soruları yanıtladı.

Dizi ve sinema oyuncusu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fettahoğlu, Hayatım boyunca hep oyuncu olmak istemiştim. Çocukluğumda da sürekli bir metin alıp kardeşimle birlikte onun skeçlerini yapardık. Oyunculuk hep içimde vardı hayallerime koştum ve oyuncu oldum dedi.

BEN ŞANSLI BİR İNSANIM
Öğrencilere mesleğe nasıl başladığını anlatan oyuncu, öncesinde bir bankada çalıştığını ve oradan ayrıldıktan sonra da borsa muhabiri olduğunu ifade etti. Muhabirlik yaparken bir menajer ile tanıştığını ve bu sayede oyunculuğa adım attığını dile getiren Fettahoğlu, Hep oyuncu olmak istiyordum ama o şans önüme sunulmasaydı belki oyuncu olamayacaktım. Şanslı insanlardanım. Dilerim hepiniz hayallerinize ulaşırsınız diye konuştu.
Oyunculuk hayatında hasta bir kadını canlandırmak istediğini söyleyen Fettahoğlu, Onlara Siz güçlüsünüz ve her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Hangi hastalık olursa olsun siz kendinizi var edebilirsiniz mesajını vermek istiyorum dedi.

 Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakteri ile ilgili öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Fettahoğlu, söyleşinin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi. LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından da Fettahoğluna Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.

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