Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşandı mı? Nur Erkoç kimdir?

'Kısmetse Olur' adlı evlilik programında tanışarak nikah masasına oturan Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli'nin boşandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ağustos ayında boşanma kararı alan ikilinin 3 ay önce evliliklerini bitirdikleri öğrenildi. 2016 yılında evlenen ve 2017’de kızları Aselhan’ı kucaklarına alan çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmişti.

NUR ERKOÇ KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Nur Erkoç, 1991 yılında dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik Bölümü mezun oldu. Genç yaşta evlendi ancak bu evlilik kısa sürdü. Kısmetse Olur programıyla tanınan Nur Erkoç, yarışmada tanığı Batuhan Cimilli ile 2. kez nikah masasına oturdu. Nur Erkoç'un 2017'de dünyaya gelen bir kızı var.