Nükhet Duru şarkıları
Nükhet Duru’nun sesinden geniş kitlelere ulaşan şarkılar, “Nükhet Duru’ya Saygı” albümünde toplanıyor.
Nükhet Duru’nun “Ben Sana Vurgunum”, “Mahmure”, “Beni Benimle Bırak”, “Söyletme Beni”, “Melankoli”, “Yaralım” gibi bir dönem çok ses getiren şarkıları, saygı albümünde toplanıyor. Prodüktörlüğünü Orkun Tunç’un üstlendiği albümde Evrencan Gündüz, Sıla, Kalben, Ceylan Ertem, Sena Şener, Cem
Adrian, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi son dönemin yıldız isimleri, Duru’nun ‘klasik’ eserlerini seslendirecek.
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