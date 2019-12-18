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Nükhet Duru ile Zeynep Bastık'tan sürpriz düet
Nükhet Duru, 2020 yılına yeni albümüyle girecek. 10 şarkılık albümde ünlü sanatçı, Zeynep Bastık’la bir düete de imza attı.
NÜKHET Duru yeni albümü için çalışmalarına hız verdi. Sanatçı, 10 şarkılık albümünü 2020 yılında çıkarmayı planlıyor.
Albümde sanatçı dostlarının şarkılarını seslendireceğini belirten Duru, hayranlarına bir de sürpriz hazırladı. Sanatçı, yaptığı cover şarkılarla ünlenen Zeynep Bastık’la stüdyoya girdi. İkili, albümde yer alacak sürpriz şarkıda düet yaptı.
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