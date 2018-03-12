Nükhet Duru: Birçok kadın Hülya Avşar gibi düşünmüyor

Duru, gösteri öncesi, Hülya Avşarın "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözlerini değerlendirirken,"Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor dedi.
Beni Nükhet Duru Sanıyorlar isimli kabaresi ile sevenleriyle bir araya gelen Duru, Kayseriye gelir gelmez mantı yediğini belirterek, Pastırma aldım, sucuk, öyle şeyler. Caddeler çok güzel, çok geniş. Sadece biraz sakin buldum, nerede bu insanlar? Çok az insan gördüm, çok uslu çocuk onlar, oturup televizyon izliyorlar herhalde ifadelerini kullandı.
Kabare gösterisi ile ilgili ise Duru, Seyirciyle biraz interaktif, anılarımdan bahsediyorum, onlara soruyorum, onlar bana bazen soruyor, bazen sormuyor ve dinliyor. Küçük bir masalı şarkılarla süslüyoruz dedi.
HÜLYA AVŞAR’IN SÖZLERİ
Hülya Avşarın, televizyon programında Mehmet Aslantuğ’la sohbeti sırasındakiÿ"Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözleri için Duru, Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Dünyadaki her şeyi, kadın cinsi hallediyor. Ekonomiden tutun, çocuk yetiştirmekten çıkın, tüketim ve üretim ve beslenme ve üstümüze giydiklerimiz çoğunluk kadınların eseri. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyor dedi.
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