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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.06.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

'Nişanlıya darp' olayında yeni gelişme! 'Davamı geri çekiyorum'

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'Nişanlıya darp' olayında yeni gelişme! 'Davamı geri çekiyorum'

Sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Hazım Körmükçü, herkesten özür diledi.

53 yaşındaki  Hazım Körmükçü evlilik hazırlığı yaptığı sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı (36) darp ettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu.

İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darp etti. Olayın medyaya yansımasından sonra Körmükçü'ye tepki büyük oldu. Hatasının farkına olduğunu belirten ünlü oyuncu, Zeynep Tandoğan'dan ve sevenlerinden özür diledi. 

İşte Hazım Körmükçü'nün o açıklaması....

Canım, diğer yarım Zeynep Tandoğan'a istemeden yaşattığım bu tarifsiz acı için başta Zeynep’ten, bu kadar üzücü resimleri gören kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Türk halkından özür diliyorum. Gözlerine bakmaya doyamadığım ellerini ellerimden ayıramadığım Zeynep'ime böylesi tarifsiz bir acı yaşatmış olmak benim için cezaların en büyüğü. Ona karşı açmış olduğum davayı geri çekiyorum. Çünkü haksızım hatalıyım. Gördüm ki,53 yıllık hayatımda yaşadığım zorlu süreçler psikolojimi bozmuş. Hayat içinde hiçbirimiz masum değiliz. Büyük, küçük hepimizin hataları, aydınlık ve karanlık yüzleri var. Hatamı biliyor ve kendimi hiçbir zaman ayrıştırmadığım sizlerin arasına bana yakışır bir şekilde dönmek istiyorum. Ne kadar kızgın olduğunuzu bilsem de öfkenizi bana bir şans daha vermek adına unutup, destek olmanızı rica ediyorum. Güzel kalbi ile bana ve çevresine hep iyilik yapmış ve tertemiz bir sevgi vermiş Zeynep’ten, ailesinden, camiasından onu seven milyonlarca insandan özür diliyorum. Zeynep ve çocuklarımız için gerekli psikolojik desteği alıp, mutlu ailem ile birlikte yaşlanmak istiyorum. Çocuklarım ve Zeynep olmadan hayatında bir anlamı yok benim için.

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