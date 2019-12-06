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Nişan görüntülerini paylaştı! İşte Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın en özel anları...
Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile evlilik yolunda ilk adımı atan Merve Özbey nişanına ait özel görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun zamandır aşk yaşayan şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.
19 Ocak'ta nikah masasına oturmayı planlayan çift nişan gecesinden özel anları 'hikayemiz ne güzel başladı sevgilim' notuyla sosyal medya paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntülere 'tebrikler' yorumları yapıldı.
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