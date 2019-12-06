MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNişan görüntülerini paylaştı! İşte Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın en özel anları...
GeriMagazin Nişan görüntülerini paylaştı! İşte Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın en özel anları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
06.12.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Nişan görüntülerini paylaştı! İşte Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın en özel anları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile evlilik yolunda ilk adımı atan Merve Özbey nişanına ait özel görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun zamandır aşk yaşayan şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

19 Ocak'ta nikah masasına oturmayı planlayan çift nişan gecesinden özel anları 'hikayemiz ne güzel başladı sevgilim' notuyla sosyal medya paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntülere 'tebrikler' yorumları yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle