Niran Ünsal muhtar azası oluyor
Kavacık Muhtarı Yusuf Kesici, ünlü sanatçı Niran Ünsal'a yerel seçimlerde muhtar azalığı teklif etti. Niran Ünsal "seve seve yaparım" dedi.
Ünlü sanatçı Niran Ünsal, önceki gün Kavacık Muhtarı Yusuf Kesici'yi makamında ziyaret etti. Muhtar Yusuf Kesici, Ünsal'a yaklaşan yerel seçimlerde ilk sıradan muhtar azalığı teklif etti. Kavacık halkı tarafından da çok sevilen Niran Ünsal "seve seve azalık yaparım" dedi. Sanatçı muhtarlıkta 15 Temmuz şehitlerimizden kahraman Hasan Kaya'nın eşi Şengül Kaya ile de sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
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