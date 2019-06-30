Nilüfer gecesi
Usta sanatçı Nilüfer, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Geçmişten günümüze söylediği şarkılarla konuklarına müzik şöleni yaşatan Nilüfer’i ünlü isimler de izledi.
NİLÜFER, Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonuyla gerçekleşen “Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri” kapsamında önceki akşam hayranlarıyla buluştu. “Tik Tak” adlı şarkıyla konserine başlayan sanatçı, sevilen şarkılarıyla konuklarına nostaljik bir gece yaşattı. Dansçılarıyla sahneye çıkan Nilüfer, aynı zamanda görsel bir şölen de sundu.
SÜRPRİZ DÜETLER
Nilüfer’i dinlemeye gelenler arasında Funda Arar, Hıncal Uluç, Şehrazat, Beste Açar, İpek Açar, Alper Kömürcü ve Volga Tamöz de vardı. Gece boyunca 30’u aşkın şarkı söyleyen sanatçıya İpek Açar ve Funda Arar birer şarkıda eşlik etti. Tüm şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen Nilüfer konserde “Mavilim” şarkısı ile final yaptı. Açıkhava’yı dolduran hayranların alkışları dinmeyince Nilüfer sahneye dönüp “İspanyol Meyhanesi” ve “İnkar Etme” adlı eserlerini seslendirdi. Gece, İzmir Marşı ile son buldu.
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