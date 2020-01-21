Nilüfer domuz gribine yakalandı
Daha önce meme kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Nilüfer’in geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Domuz gribi teşhisi konulan ünlü sanatçının 1 haftadır Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Sanat dünyasından bir başka hastalık haberi de İlker Ayrık’tan geldi. “Keşanlı Ali Destanı” oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ayrık, yüksek ateş şikâyetiyle gittiği hastanede zatürre şüphesiyle tedavi altına alındı. Ayrık’ın tedavisi nedeniyle “Keşanlı Ali Destanı”nın galası şubat ayına ertelendi.
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