Nilüfer Aydan kimdir? Nilüfer Aydan’ın hayatına ilişkin bilgiler
Gündemdeki haberler ardından Nilüfer Aydan’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Şafak Bekçileri, Hicran Sokağı, Yörük Ali, Kanunsuzlar gibi pek çok projede yer alan Nilüfer Aydan, 2000 yılında ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü. İşte, Nilüfer Aydan’ın hayatına ilişkin bilgiler
Gerçek adı Aydan Canbula olan Nilüfer Aydan, 29 Şubat 1940 tarihinde dünyaya geldi 1955 yılında bir filmde küçük bir rol oynamasının ardından üç yıl sonra profesyonel sinema oyunculuğuna başladı. Dans ve folklore olan ilgisi ve yeteneği nedeniyle birlikte çalışmaya başladığı Yılmaz Duru ile evlendi ve ilk erkek evladı olan Turhan Sermi Duru 1958 yılında dünyaya geldi. 1958 ile 1961 yılları arasında Nilufer Aydan ve Yılmaz Duru kariyerlerine Amerika'da New York City Broadway sahnelerinde folklor ve çeşitli Turk dans örneklerini sergileyerek kariyerlerine devam ettiler. Ancak, 1961 yılı sonlarına doğru Amerika'dan dönmeleri ayrılmalarına sebep oldu. Nilüfer Aydan, 1963 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlendi. Bu evliliğin de kısa sürmesinin ardından, 1969 yılında en son evliliğini yaptı ve sinema kariyerine 1983 yılına kadar ara verdi. Bu zaman zarfı içerisinde tekrar bir erkek evladı, Kayhan Yılmaz, 1970 yılında dünyaya geldi.
2000'li yılların başlarına kadar hem sinemada çeşitli rollerde oynadı hem de dans etmeyi sürdürdü. Sanatçı, halen Sinema ve Televizyon dizilerinde de rol almaktadır.
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