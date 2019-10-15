Nilperi Şahinkaya kimdir?
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yaşamayanlar ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerle tanınan Nilperi Şahinkaya, kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Mesude'si olarak tanınan Nilperi Şahinkaya, ‘Closer’ oyununda striptizci rolünü canlandırmıştı. İşte, Nilperi Şahinkaya’nın hayatına dair bilgiler
Bir diplomat kızı olan Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’da dünyaya geldi. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğunda birçok ülke ve şehir gezdi, anne ve babasının boşanması ardından Türkiye’ye geldi.
Eğitim hayatına Paris'te başlayan Nilperi Şahinkaya, Paris’de Charles de Gaulle ilkokulundan 1997 yılında mezun oldu. Üniversiteyi ise Ankara’da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamladı. Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 5 dil bilen Nilperi Şahinkaya,televizyon hayatına ilk olarak günlü dizi Deniz Yıldızı ile başladı. Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı.
2023 – 2014 sezonunda "Kim Korkar Hain Kurttan?" adlı tiyatro oyununda Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldı.
2014 yılında “Kiraz Mevsimi” adlı dizide başrolleri Dağhan Külegeç, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile paylaştı. 2018 yılında başrollerinde Kerem Bursin, Elçin Sangu ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı internet dizisi Yaşamayanlar'ın kadrosunda yer aldı.
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