Haber Giriş: 03.02.2020 - 07:35,
Nilperi Şahinkaya evlilik sorusuna yanıt verdi: Gündemimizde yok
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Etiler’de bir AVM’den çıkarken objektife takıldı.
Şahinkaya, “Aileler tanıştı, evlilik teklifi geldi mi?” sorusuna, “Açıkçası hiç öyle bir şey konuşmadık. Öyle bir gündemimiz yok, hiçbir zamanda olmayabilir. İmzalı, imzasız hiç fark etmiyor. Güzel bir ilişkimiz var. Biz böyle mutluyuz” yanıtını verdi.
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