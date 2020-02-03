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Haber Giriş: 03.02.2020 - 07:35,Son Güncelleme:/

Nilperi Şahinkaya evlilik sorusuna yanıt verdi: Gündemimizde yok

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Nilperi Şahinkaya evlilik sorusuna yanıt verdi: Gündemimizde yok

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Etiler’de bir AVM’den çıkarken objektife takıldı.

Şahinkaya, “Aileler tanıştı, evlilik teklifi geldi mi?” sorusuna, “Açıkçası hiç öyle bir şey konuşmadık. Öyle bir gündemimiz yok, hiçbir zamanda olmayabilir. İmzalı, imzasız hiç fark etmiyor. Güzel bir ilişkimiz var. Biz böyle mutluyuz” yanıtını verdi.

Nilperi Şahinkaya evlilik sorusuna yanıt verdi: Gündemimizde yok


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