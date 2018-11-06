Nilgün Bodur'un eski sevgilisi kimdir? Şiddet iddiasıyla gündeme geldi.
Nilgün Bodur'un eski sevgilisi Teve2 programında şiddet iddialarına yanıt verdi. ‘Son ilişkinde şiddet gördüm, 6 ay uzaklaştırma kararı aldım.’ sözleri üzerine telefona bağlanan eski sevgili, kendisinin şiddet gördüğünü iddia etti. Peki, Nilgün Bodur'un eski sevgilisi kimdir?
Nilgün Bodur, Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt ‘ın sunuculuğunu üstlendiği Teve2 programına konuk oldu. Sıla-Ahmet Kural olayını değerlendiren Nilgün Bodur, kendisinin de eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve 6 ay uzaklaştırma kararı çıkarttığını ifade etti. İkilinin fotoğraflarının yayınlanması üzerine Nilgün Bodur’un eski sevgilisi Gökhan Bey canlı yayın bağlandı. İddiaları kabul etmeyen Gökhan Bey, Nilgün Bodur’u reklam yapmakla suçladı.
İş adamı olan Gökhan Bey’in 2 kız -1 oğlan olmak üzere üç çocuğu var.
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