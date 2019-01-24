Nilgün Altınyay kimdir? Yaşar Alptekin ile 22 yıl sonra yeniden evlendi
Yaşar Alptekin, ilk eşi Nilgün Altınyay ile 22 yıl sonra yeniden bir araya geldi. 2. Sayfa programına katılan ikili yeniden evlenmeleriyle ilgili konuştu. Yaşar Alptekin, canlı yayında evlilik teklifinde bulundu. Peki, Nilgün Altınyay kimdir?
Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin’den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.
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