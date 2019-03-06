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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Nilay Toprak kimdir?

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Nilay Toprak kimdir?

Sosyal medyanın ün sağladığı isimlerden biri olan Nilay Toprak, hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sokak kedisini eve hapseden Nilay Toprak’a hayvansever takipçilerinden tepki geldi. Peki, Nilay Toprak kimdir?

Nilay Toprak, 1986 yılında dünyaya geldi. Anadolu kız meslek lisesi resim bölümünü bitirdikten sonra Edirne Trakya Üniversite serigrafi bölümüne girdi ancak bitirmedi.

6 yıl karate, 4 yıl taekwondo sporuyla ilgilendikten sonra 2 yıl aerobik eğitmenliği yaptı. Karate de 3 yıl siyah kuşak olarak acemilere eğitim verdi. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk dersi alırken eğlence için video çekmeye başladı.

Nilay Toprak, Instagram üzerinden çektiği "Şive Mizahı" videoları ile ünlendi. Videoları ardından muhabirlik teklifi alan Nilay Toprak, farklı programlar için skeçler kurguladı. Sinan Çetin’inin Propaganda 2 sinema filmi projesinde Nazike karakterini canlandırdı.

 

 

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