Nilay Ceylan kimdir? Nilay Ceylan'ın biyografisi
Miss Turkey 1997’de üçüncü seçilen Nilay Ceylan hayatını kaybetti. Uzun süredir şöhretten uzak bir hayat yaşayan Nilay Ceylan'ın, geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etmesiyle birlikte, kim olduğu ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Nilay Ceylan kimdir? İşte, Nilay Ceylan'ın biyografisi...
1977 yılında dünyaya gelen Nilay Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılmıştı. Çağla Şıkel’in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997’de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.
Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü’nden mezun olan Ceylan, Kanal D’de sunuculuk yaptı. Kısa bir dönem oyunculuk da yapan Ceylan ardından Çatalca’ya yerleşti.
Şöhretten uzaklaşan Ceylan, hayatını tasarladığı takıları sosyal medya hesabından satarak kazanmaya başladı. 2 yıl önce babasını kaybeden eski güzelin bu ölümün ardından bunalıma girdiği iddia edildi.
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