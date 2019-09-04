Nil Ünal kimdir?
Bir dönemin gözde ismi Nil Ünal, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yeşilçam filmlerinin kadrosunda yer alan ve 'Damarımda Kanımsın' şarkısıyla bilinen Nil Ünal, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş gibi isimlerle çalışmıştı. İşte, Nil Ünal'ın hayatına dair bilgiler...
Türk oyuncu ve şarkıcı Nil Ünal , 12 Kasım 1963 tarihinde dünyaya geldi. 1970′li yılların ünlü şarkıcılarından Gökben'in kardeşidir. 1988 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı “Sevimli Hırsız” filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı. 1988 yılında senaryosunu Aydemir Akbaş’ın yazdığı, yönetmenliğini İbrahim Tatlıses’in yaptığı “Bir Kulum İşte” filminde İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş ile birlikte oynadı. 1990 yılında şarkıcılığa başladı, 8 sene solistlik yaptı. 2006 yılında yönetmenliğini Ümit Efekan’ın yaptığı “Hasret” adlı dizide Nurcan karakterini canlandırdı
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