Nil Burak saçımı kıskanır
Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi Sami Aksu, Ramazan Bayramı’nda memleketi Fatsa’da sahne aldı.
Sanat müziğinin unutulmaz eserleriyle hemşerilerine müzik ziyafeti çeken Sami Aksu, bir izleyicinin “saçınızın sırrı ne?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Benim saçım denize girsem bile bozulmaz. Nil Burak saçımı kıskanır her gördüğü yerde bana kızar. Saçıma özel bir bakım uygulamıyorum hatta çocukluğumdan beri düzenli spray sıkarım. Tamamen genetik ne dökülür ne de bozulur” diye cevap verdi. Yıllar sonra memleketine gelen sanatçı “çok ihtiyacım varmış memleketime gelmeye, ömrüme ömür kattım” dedi.
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